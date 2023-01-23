『【美品】Schott 641 立ち襟シングルライダースジャケット ボアライナー付【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 42分に出品され03月06日 23時 42分に終了予定です。即決価格は12,987円に設定されています。現在363件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショットのアメリカ製、立ち襟シングルライダース、レザージャケット、大人気の型番641、カラーは黒ブラックです。

単独でも高値で取引されるボアライナーも付属で、オールシーズン楽しめ、ライナーを外すとSchottの総柄が見え、ハンギング中も気分が上がります。

ライナーを外せば、パーカーやスウェット、セーターなどと重ね着してもスタイリッシュに着こなせるため、コーディネートは幅広いです。



立襟シングルライダースはダブルライダースと比べハードな印象が少なく、タウンユースで活躍できるため、リアルバイカーの方はもちろんアメカジやロックスタイルの主役としてもファッショナブルに楽しめます。

特にSchottのステアハイドは無骨さよりも美しさが際立つ牛革の滑らかな質感が特徴であり、男らしさと美しさを両立させる数少ないアイテムだと思います。



フロントジッパーTALON、袖のジッパーIDEAL、ライナージップYKKです。

それぞれ滑らかな稼働が気分を盛り上げ、いやらしく無い無骨な輝きが何とも粋。



アイテムの仕様上、タイトめの着用がおすすめです。

アクションプリーツとエイジングにより動きにくさは軽減されています。

ユニセックスで着用でき、レディースにもおすすめ。



Schott のライダースは生産数が少ないので、体型に合った状態の良いものを見付けるのは困難であり、出会った時がチャンスです。

是非ご検討ください。



【状態】

着用感は少なく目立った汚れ、傷、シミはありません。

傷みやすい首周りや、袖口、裾まわりを含めてスレもあまり感じません。

ファスナーやボタン、ライナー、アジャスターベルトを含め全て問題なく使用できます。

金具も錆はなく美しいです。

ライナーのボアもフワフワです。

素人なりに時間をかけて検品しましたが特に悪い所はみられず、一生モノとして育てるのが楽しみな美品だと思います。



【サイズ】表記：34（男性：S相当ですが、Mサイズの方にもオススメ 女性：L相当）

肩幅約44cm

身幅約50cm

袖丈約59cm

着丈約65cm

※素人の平置き実寸です。若干の誤差はご容赦ください。



※古着であり、上記内容をご理解・納得いただけるのであれば、いつでも即購入可能です。

※折り畳んでの配送となりますので、畳みジワはご… 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Schott

641

立ち襟シングルライダースジャケット ボアライナー付