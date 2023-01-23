『ルイ・ヴィトン ボストンバッグ モノグラム 鍵つき【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 21時 32分に出品され03月06日 21時 32分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、世界的に有名なラグジュアリーブランドで、そのモノグラムデザインは一目で認識されます。このボストンバッグは、エレガントさと実用性を兼ね備え、日常使いから特別な場面まで幅広く対応します。



【素材とデザイン】

モノグラムキャンバスとレザーのハンドルが特徴で、耐久性とスタイルを提供します。ブラウンの色合いは、どんなコーディネートにも合わせやすく、長く愛用できるアイテムです。



【サイズと機能性】

約30cm x 20cm x 15cmのサイズで、必要なアイテムをしっかり収納できます。旅行やお出かけに最適なデザインで、使い勝手も抜群です。南京錠がついています。



- ブランド: Louis Vuitton

- 素材: モノグラムキャンバス

- 色: ブラウン

- ハンドルの素材: レザー

- サイズ: 約30cm x 20cm x 15cm

持ち手約11㎝

- デザイン: ボストンバッグ

- コンディション

外観/目立った傷、汚れなし

持ち手 経年の汚れあり

内観/底にしみあり。

ファスナー開閉問題なし

約40年程前にデパート（高島屋）で購入した正規品で、ヴィンテージ品になりますが、状態は良いほうで、まだご使用頂けます。



※こちらの商品はあくまでUSED品で個人の保管のものですので、新品や未使用品をお求めの方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン

ボストンバッグ

モノグラム 鍵つき