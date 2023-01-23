『NEXUSVII TANNEN ビフ バックトゥザフューチャー 映画 ビラン【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 17時 13分に出品され04月21日 17時 13分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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NEXUSVII（ネクサスセブン）TANNEN CREW NECK SWEAT



ヴィンテージでもコレクターの多い『音楽家』シリーズをNEXUSVII.らしいアレンジで展開。

ヴィンテージボディの生地をモチーフに旧式の吊り編み機を使用し再現し、アーティストNABS氏の作品をプリントしました。

今期はタイムトラベル映画の名作からアメリカ大統領がモチーフとなったキャラクターを採用しています。



バックトゥザ・フューチャー

ビフ

サイズ 46 M

着丈69cm 身幅57cm ゆき丈77cm

素人採寸ですのでご理解ください。



新品未使用です。



カラー···グレー

返品交換は対応出来ませんので宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ネクサスセブン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NEXUSVII



TANNEN



ビフ バックトゥザフューチャー 映画 ビラン