『IACCUCCI ミントグリーン レザートートバッグ 未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 26分に出品され03月21日 19時 26分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在554件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 IACCUCCI イアクッチ イタリアンレザー

ミントグリーン レザートートバッグ





●一枚革で仕上げたシンプルなトートバッグ

●さりげなく覗く内側のモノグラムプリントがポイント

●柔らかな表情をもつシボレザーを使用

●オールレザーながら570ｇと軽量なのも嬉しい

●シルエットを変えるスナップボタン付きの２WAY仕様

●A4書類も収納可能と、通勤にも嬉しいサイズ



内側にモノグラムプリントが施された、シンプルな横長トートの"OPERA（オペラ）"





持ち手高さ最大幅底幅マチ

36 30 50 33 16



- 色: ミントグリーン

- 素材: レザー

- デザイン: トートバッグ

- サイズ: 大きめ



ご覧いただきありがとうございます。

未使用です。

実物写真よりもう少し明るいグリーン。

少し渋めのミントグリーンで素敵なお色です。

レザーですが軽い素材で使いやすいと思います。



定価¥66,000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イアクッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ IACCUCCI



ミントグリーン

レザートートバッグ 未使用