『30s~ THE SATURDAY EVENING POST マガジンバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 45分に出品され03月16日 14時 45分に終了予定です。即決価格は20,391円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◉以下よりメンズアイテムの一覧がご覧いただけます。

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#amerivintagemens







サイズ



実寸：cm(多少の誤差がございます)

縦：43

横：32



商品詳細

年代 ：1930年代~頃

生産国 ：USA製

ブランド：ー

素材 ：コットン

色 ：画像参照

特徴 ：1930s~頃の"THE SATURDAY EVENING POST"のマガジンバッグ。



年に6回刊行されていた歴史のあるアメリカの雑誌"THE SATURDAY EVENING POST"。



1920年代から1960年代までフィクションやノンフィクション、漫画や特集記事によって毎週、多数の家庭に影響を与えたためアメリカの中間層の間で最も広く流通し、影響力の強い雑誌の一つでした。



柔からなコットンファブリックに、フロントには"THE SATURDAY EVENING POST"の染み込みプリント。



シンプルですがフォントも素晴らしく非常に良い雰囲気です。



ヴィンテージやアンティークの洋服とも相性抜群ですし、オールシーズン使えてかなり使い勝手の良いバッグです。



ニュースペーパーバッグと並びアメリカでも人気かつ枯渇しているため、非常に入荷の難しいバッグです。



この機会に是非ご検討ください。



※ユニセックスで使用していただけます。



コンディション

こちらの商品は【B~C】ランクです。

※※古着故の多少の使用感や画像のような汚れやスレ、リペアがございます。古着やビンテージ、ニュースペーパーバッグやエコバッグ、トートバッグに理解のない方のご購入はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 30s~

THE

SATURDAY

EVENING

POST

マガジンバッグ