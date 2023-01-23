『2in1 レッツノート ノートパソコン MX4 SSD Office【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 18時 35分に出品され03月24日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ・2in1タブレットPC、高性能レッツノート

・第5世代のCore i5高性能CPU搭載、メモリ4GB、高速SSD搭載で起動も早く動作サクサクです。

・DVD再生できます。

・Office付きなので資料作成できます。

・初期設定済。到着後 Wi-Fi の接続のみで、すぐご使用いただけます。



■概要

Core i5（第5世代）、メモリ4GB

SSD128GB

2in1パソコン タッチパネル搭載

Office付



■仕様

メーカ：Panasonic

型名： Lets note CF-MX4

OS：Windows11

CPU： Core i5-5200U（第5世代）

メモリ： 4GB

SSD： 128GB

液晶 ：12.5inch (1920×1080)

LAN： 有線/無線

ポート： USBx3(3.0x2)、HDMI 出力、VGA、SD カードスロット

重量：約 1.2kg

ウイルス対策： Windows Defender



■インストール済アプリ

・Blu-ray再生アプリ

・MS Office Professional Premium(最新のOfficeが永続的使用可能)

（Word, Excel, Power Point等 認証済)

・ZOOM

・Skype

・LINE



■付属品：AC アダプタ、新品マウス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: パナソニック