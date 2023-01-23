『CELINE セリーヌ ルーズ フーディー テリーコットン パーカー Sサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 17時 49分に出品され04月15日 17時 49分に終了予定です。即決価格は72,981円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】



CELINE ルーズ フーディー / テリーコットン





【サイズ】



Sサイズ



【詳細】



コットン 90% ポリエステル 10%

CELINE刺繍

ルーズフィット

フードに調節可能な紐とCELINE PARIS刻印入りメタルストッパー

リブ仕上げ

カンガルーポケット X 1

ポルトガル製

参考： 2Y37G372Y.01OB



【国内定価】



159500円



【買付先】



イタリアセレクトショップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CELINE

セリーヌ

ルーズ

フーディー

テリーコットン

パーカー

Sサイズ