『READYMADE × CALI DEWITT 限定 ダウン ジャケット 0【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 30分に出品され03月31日 20時 30分に終了予定です。即決価格は134,090円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Saint Mxxxxxxなどで話題沸騰の細川氏とCali Dewittが最初に手掛け、国内外の様々な超名人が愛用している、幻の大人気READYMADEのCALI DEWITTとのコラボレーション「DOWN JACKET（サイズ０）」になります。

大人気にて即完売の大変希少な商品になります。

HANDMADE IN JAPANのVINTAGEコットン生地に、CALI特有の古英文字が様々に刺繍にて施されており、かなりかっこいいにです。オーバーサイジングにて、サイズ0が一番需要が多く、個数もごく僅かにて大変希少になり、着た時のシルエットがとても綺麗です。

原宿のGR8にて購入した国内正規品になりますのでご安心ください。



■READYMADE × CALI DEWITT

■「DOWN SHORTS」

■「VINTAGE COTTON」

■「KHAKI」

■「HANDMADE IN JAPAN」

■サイズ：0

■肩幅：66.0cm、身幅：62.0cm、着丈：66.0cm、袖丈：53.0cm。

※平置き寸法。

■備考：2-3回短時間使用（クリーニング済み）の極美品になります。

■付属：なし。



画像及び文章をご確認頂き、ご購入頂ければと思います。また素人寸法の為、多少の誤差はお許しください。早期終了の可能性がございます。予めご了承ください。



readymade、レディメイド、saint Michael、saint Mxxxxxx 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ READYMADE

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CALI

DEWITT

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ダウン

ジャケット

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