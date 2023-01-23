『PRADA プラダ ナイロン ショルダーバッグ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 10時 06分に出品され03月05日 10時 06分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA プラダ

ナイロン ショルダーバッグ ブラック

カラー···ブラック



[サイズ]

W約28cm x H約21cmx D約12cm

[付属品]ギャランティカード

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非常に状態がよく未使用品にちかいです！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ ナイロン ショルダーバッグ ブラック