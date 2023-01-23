『CHROME HEARTS Matty Boy Mink Fur Cowhide【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 21時 38分に出品され04月24日 21時 38分に終了予定です。即決価格は1,748,819円に設定されています。現在563件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】CHROME HEARTS（クロムハーツ）



【品名】CHROME HEARTS (クロムハーツ) Matty Boy Mink Fur Cowhide Jacket



肩幅···42cm

身幅···50cm

袖丈···64cm

着丈···62cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご了承お願い致します。



【購入元】

鑑定済みの古物商業者



すり替え防止のため、購入後の返品、購入者様の都合による購入キャンセルは受け付けておりません。



気になる点は購入前にご質問頂けたら幸いです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CHROME

HEARTS

Matty

Boy

Mink

Fur

Cowhide