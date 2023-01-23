『bless u short length hoodie 2 Sサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 01時 20分に出品され03月22日 01時 20分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 bless u short length hoodie 2

数回着用しましたが目立った傷や汚れはありません。古着なので神経質な方はご遠慮ください。

2〜4枚目が実物の写真です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

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トップス タグ bless

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Sサイズ