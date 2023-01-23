『村上隆 ポスター 【Homage to Francis Bacon B】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 18時 29分に出品され04月11日 18時 29分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【作家名】：村上隆 Takashi Murakami



【作品名】：Homage to Francis Bacon (Study for Head of Isabel Rawsthorne and George Dyer）



【制作年】：2016年



【技法】：オフセット印刷 4c offset



【シートサイズ】：500 × 500 mm



【エディション】：300



【サイン有無】：あり



【作品の状態】：新品



【コメント】kaikaikikiより購入後、額飾しないでシートの状態で保管しておりました。



送られてきた梱包で発送致します。1個口となります。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。できるかぎりお返事させていただきます。オークション終了後はノークレーム・ノーリターン・ノーキャンセルです。了解の方のみご入札ください。他にもいろいろ出品しておりますのでよろしければ他のオークションもご覧くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 新品、未使用