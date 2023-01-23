『村上隆 ポスター 【Homage to Francis Bacon B】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 18時 29分に出品され04月11日 18時 29分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在830件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画
|商品の状態:
|新品、未使用
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落札価格5599999円
830 入札履歴
終了
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