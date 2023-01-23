『【新品未使用品】シャネル マトラッセ チェーンウォレット コインケース【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 21時 45分に出品され03月19日 21時 45分に終了予定です。即決価格は182,000円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャネルマトラッセ チェーンスモールウォレット

素材：ラムスキン ゴールド金具

サイズ：約W11.5cm×H9cm×D2.5cm、チェーンの長さ約118cm

色：ブラック

開閉式マグネット式

シリアルナンバー：31XXXXXX

仕様：内側オープンポケット×4、外側オープンポケット×1

付属品：シャネル箱、保存袋、シャネルギャランティカード、説明書、ブティックバッグ、コサージュ付きリボン



阪急梅田のシャネルブティックで購入しました。

すごく欲しくて購入しましたが、他のバッグを購入し、そちらをよく使うので一度も使わずにしまっておりました。

ファスナーとマグネットのフラップの二重になっていてすごくかわいいです。

なかなか手に入らない商品です。

間違いなく本物の商品です。



また、いかなる場合においても、返品キャンセルには

対応はしておりません。少しの事でもお気になさる方はご遠慮願います。





カラー···ブラック

シャネル/型名···フラップバッグ

シャネル/モデル名···マトラッセ

シャネル/サイズ···チェーンウォレット

シャネル/スキン/素材···ラムスキン

シャネル/持ち手···チェーンショルダー

シャネル/蓋···ダブルフラップ



シャネル/サイズ···17(ミニ)



シャネル/サイズ···チェーンウォレット



ミニマトラッセ

シャネル財布

シャネルウォレット

シャネルカードケース

フラグメントケース

シャネルチェーンウォレット

シャネルチェーンウォレットミニ

シャネルミニショルダー



シャネル/サイズ···17(ミニ) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【新品未使用品】シャネル

マトラッセ



チェーンウォレット コインケース