『CANADA GOOSE × Ron Herman 別注 ダウンベスト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 16分に出品され04月18日 09時 16分に終了予定です。即決価格は53,550円に設定されています。現在697件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE × Ron Herman

（カナダグース × ロンハーマン）



CANADA GOOSE for Ron Herman 10th Anniversary







状態：新品、未使用、タグ有





カラー：ネイビー(Ron Herman別注カラー)

ジップ、ボタン：ホワイト(Ron Herman別注カラー)





サイズ：XS

着丈 72





購入先：ロンハーマン店舗









ロンハーマン10周年記念商品です。

200着シリアルナンバー入り限定発売品です。









発送方法の変更や商品への質問、写真の追加の希望等ありましたらコメントよろしくお願いします



他サイトでも出品している為、売り切れ次第削除しますので、質問と行き違いの際は申し訳ありません。











ロンハーマン別注

カナダグース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CANADA

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Herman

別注 ダウンベスト