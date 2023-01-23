『GUCCI グッチ トートバッグ シェリーライン オールドグッチ 鞄【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月08日 17時 55分に出品され04月08日 17時 55分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: Gucci

色: ベージュ

素材: キャンバス

デザイン: GGパターン

ストラップ: グリーンとレッドのストライプ

ポケット: 外ポケットあり

形状: トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

グッチ トートバッグ シェリーライン オールドグッチ 鞄