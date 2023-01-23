『Microsoft Surface Pro 5 1796 液晶タッチパネル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 19時 12分に出品され04月06日 19時 12分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 液晶 12.3インチ Microsoft Surface Pro 5 1796 交換用 LP123WQ1-SPA2 2736x1824 LED LCD タッチ機能付き液晶パネル 液晶タッチパネル





弊社はパソコン修理専門店なので、実店舗と当時に出品させていただいておりますので、一時在庫切れることがありますが、早速入荷させていただき、しばらくおまちしていただくことがあるとご了承の上で、ご注文お願い申し上げます。

ご注文後の流れ

1.交換できる日期をお客様に伝え

2.決まり日期に実店舗にパソコンを元払いにて郵送

3.パソコン到着次第パネル交換

4.翌日佐川急便で元払い返送

弊社は専門従業員がおりますので、無料で付けさせていただきます。

注意⚠️

自己交換するとリスクが高いので 自己交換で損害した場合 保証できかねますのでご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

商品説明・仕様



保証期間 ・ 3ヶ月品質保証

商品状態 ・ 新品未使用

対応機種 ・ Microsoft Surface Pro 5 1796 サイズ ・ 12.3 インチ

解像度 ・ 2736x1824

光源種類 ・ LED



・ 出荷時は在庫によって違う生産ロット/メーカーから同レベルの製品を配送させていただく場合がございます。

・ 必ず予めご了承の上でご購入ください。

注意事項 ・ 液晶パネルの発色によって色が異なって見えることがございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>その他ノートPCアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マイクロソフト