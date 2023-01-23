『【大容量】HEAD PORTER 吉田カバン SHATI【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 02時 50分に出品され03月04日 02時 50分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER 吉田カバン

HEAD PORTER ヘッドポーター

SHATI シャチ



ドラムバッグ ボストンバッグ 旅行バッグ



【size】

縦（マチ）29×横68×高さ28（持ち手含まず）㎝

※平置き計測。おおよその目安としてください。



【color】

黒 Black



ユニセックス



【商品説明】

⚫︎海を泳ぐシャチからインスピレーションを受けた「SHATI」シリーズのモデル。

⚫︎素材は通常のナイロンに比べて軽量でありながら強度が高く、型崩れしにくい特性を持っています。

⚫︎大型のトラベルサイズ。

⚫︎スケートボードなどを固定できるベルクロテープ（マジックテープ）が付いているため、アウトドア、スポーツバッグにも最適です。

⚫︎長めに設定されたハンドルは手持ちや肩掛けが可能で、荷物の出し入れがしやすい両方向ファスナーが特徴です。

⚫︎外側には便利なジッパーポケットが両サイドにあり、内側にもジッパーポケットが配置されています。



隅や生地縁などに毛羽立ち、ところどころにスレ汚れがあるなど多少使用感はございますが、全体的に大きなダメージは無くまだまだご使用可能です。



ファスナー部分の革紐もヨレや変色がみられます。

お写真にてご確認ください。



ファスナーが大きく開き、中が見やすいです。大容量なので、旅行にもお使いいただけます。



SHATI シャチの大サイズは希少かと思いますので、大きいバッグをお探しの方、ぜひご検討宜しくお願い致します。





発送の際は薄く小さく畳んでの梱包発送となります。



らくらく⇄ゆうゆうメルカリ便の変更はある場合がございます。予めご了承下さい。



値下げ交渉お控え願います。



【HEADPORTERとは】

音楽プロデューサーにしてファッションデザイナーのカリスマ的存在である藤原ヒロシがプロデュースしていたブランド。現在では生産終了している為、希少な逸品です。



旅行鞄

ヨガバッグ

ジム用バッグ

アウトドアバッグ

スポーツバッグ





カラー···ブラック



汚れ・破れなど···あり



付属品···付属品なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヘッドポーター

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【大容量】HEAD

PORTER

吉田カバン SHATI