『ACRONYM アクロニウム J110TS-GT ゴアテックス ジャケット 新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 04分に出品され03月04日 01時 04分に終了予定です。即決価格は92,950円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 J110TS-GT

3L Gore-Tex Pro Tec Sys Jacket

Gen. 1

Hardshell (WP)

BLACK

国内定価：37万円前後



状態は試着のみ、［新品未使用］タグや専用袋付属となります。

正規取り扱い店で購入しています。

同商品の別カラー（Alphagreen）と迷い、結局ブラックと２点購入しました。ブラックを手放すことにしましたのでお探しの方はぜひ。



★サイズについて

サイズ：M ( 着丈約71.5cm 身幅約70cm 肩幅約62cm 袖丈67.5cm)



試着では個人的にはちょうど良いよいゆったり加減でした。（身長177cm 普通体型）

中に薄手のダウンや厚手のニットを着ても問題なくスタイリングできます。

参考に掲載しているモデルの着用画像とほぼ同じシルエットになります。



★商品について

アクロニウムのゴアテックス製品は他にも持っており、過去のモデルも色々と着てきましたが、こちらのJ110TS-GTジャケットは生地のごわつきがあまりなく、非常に軽いためとても着やすい印象です。



オリジナルの立体的な仕立てのフード「Storm Hood(ストームフード)」は首元に収納できるためすっきりとしたスタイリングをすることもできます。



ゴアテックス素材はリブにも採用、バックスタイルにリフレクターが付いているため、ロードバイクなどを乗られる方にもお勧めです。





商品詳細は国内正規取り扱い店のセレクトショップの紹介記事などをご覧ください。【J110TS-GT】の品番でご検索ください。



その他、気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。

お支払いいただいた後、当日～翌日以内に佐川急便にて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アクロニウム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ACRONYM

アクロニウム

J110TS-GT

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ジャケット

新品