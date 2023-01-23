『美品 NOKTON VOIGTLANDER 25mm f0.95【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 17時 45分に出品され03月04日 17時 45分に終了予定です。即決価格は17,480円に設定されています。現在305件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 全体のアルコール清掃と各種動作確認を行なっております



【レンズ外観】

綺麗です



【レンズ内状態】

微細なチリ程度で光学の状態もとても良いです





【動作確認】

MF

ピントリングは最小から無限遠まで出ています

絞りリングは開放から最大まで全域動作します

羽に粘りはありません





商品内容：写真にあるもの

1429/Zx3/2/2



稀に商品名のレンズmm数の表記ミスに気がついていない時があります。

ご指摘いただければ修正いたします。

画像を正と致しますので間違っていないか等を一応ご確認くださいませ。



修理前提品やジャンク品について

説明文に修理前提など何かしら分かる様に記載しております。不具合や難あり理由を前提に分解修理にチャレンジしたい方はお求めください。



レンズや光学について

中古のカメラを知る方々はとても理解が深いと思いますが完全に判断し切れない物も中にはあります。こちらもなるべく写真で判断出来るように致します。



配送について

配送はリユース段ボールを使う時が時々あります。

サイズ...マイクロフォーサーズマウント

焦点距離...19〜70mm

開放F値...〜1.4 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: マイクロフォーサーズマウント ブランド: ホクトレンダー