『Supreme キャップ 2個セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 01時 04分に出品され03月04日 01時 04分に終了予定です。即決価格は7,262円に設定されています。現在210件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に公式オンラインで購入しました。

商品は写真の通りで、

2点とも素材が違います。

ご確認下さい。



12枚目の写真に載せました、

少し汚れがございます、また自宅保管のため、

気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ Supreme

キャップ 2個セット