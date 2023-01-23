『ROTOR シングルチェーンリング ４６ｔ(真円)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 01時 08分に出品され03月20日 01時 08分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー：ROTOR(ローター)

シングルチェーンリング

真円チェーンリング

歯数：４６ｔ

BCD１１０

互換：Shimano11-12S 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ ROTOR

シングルチェーンリング

４６ｔ(真円)