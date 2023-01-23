『HUMAN MADE × KAWS / DUCK PLUSH DOLL【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 00時 24分に出品され03月17日 00時 24分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在411件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUMAN MADE × KAWS / DUCK PLUSH DOLL



「ヒューマンメイド × カウズ」人気コラボアイテムの鴨ぬいぐるみ

新品、未使用、タグ付き



HUMAN MADE オンラインにて、2022年4月29日に購入した正規品です。

未開封で袋から出していません。

購入後は室内保管していました。



サイズ： 高さ 約35cm 長さ 約42cm 横幅 約15cm





※気になる点はお気軽にコメントください。

※値下げはいたしませんので、ご購入前のコメントは不要、即購入OKです。



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