『【美品】agnès b. アニエスベー 黒 ショルダーバッグ ハンドバック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 01時 54分に出品され04月01日 01時 54分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回使用しているため、バックルの部分が多少擦れて剥がれていますが、それ以外の傷やほつれなどはありません。

定価22000円で購入しました。

袋付きです。



中にポケットが２つ、外側に１つあります。

ショルダーは取り外し可能なのでハンドバックとしても使えます。



横 21cm

縦 16cm

マチ 6.5cm

ショルダー 98〜115cm

ハンドル 8.5cm

(※多少誤差があるかと思いますのでご了承ください)



本体→牛床革

裏地→ポリエステル



即購入大歓迎です。お待ちしております。

#アニエスベー

#agnèsb

#ショルダーバック

#ハンドバック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】agnès

b.

アニエスベー

黒

ショルダーバッグ

ハンドバック