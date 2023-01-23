『アーヴェヴェ ダウンコート 取り外し可能 膝丈 M 厚手【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 20時 00分に出品され03月07日 20時 00分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 管理番号a3474



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⭐️ ブランド ⭐️

a.v.v standard



⭐️カラー ⭐️

カーキ



（色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ）



⭐️状態 ⭐️

目立った傷や汚れなし



□サイズ/M



肩幅/約39

身幅/約49

着丈/約83

袖丈/約61



※平置き、素人採寸のため多少の誤差は

あるかと思いますのでご了承ください





⚠️注意事項⚠️



✅古着にご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。



✅サイズ表記の記載があったとしても、古着ですのであくまで実寸値をご確認の上ご購入ください。



✅細かな汚れ等は見落としの可能性がございますので、ご容赦下さいませ。



✅保管上、梱包上のシワはご理解いただけると幸いです。



✅商品は圧縮して送らせていただきます。



✅発送方法は全てメルカリ便（匿名配送）ですが、購入後にゆうゆうメルカリ便⇆らくらくメルカリ便を変更させていただく場合がございます。



✅商品に万が一不備がございましたら、

必ず！【評価前】にご連絡よろしくお願い致します。



✅評価後の返品、交換は致しかねますので、ご了承下さい。



袖丈···長袖



柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アーヴェヴェ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ アーヴェヴェ ダウンコート 取り外し可能 膝丈 M

厚手