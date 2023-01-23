『POLO ポロ ラルフローレン 長袖 ニット ケーブルニット 丸首 ネイビー M【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 23時 52分に出品され04月03日 23時 52分に終了予定です。即決価格は8,501円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ブランド : POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン





随時出品しております、是非フォローお願いいたします！！





【素材】

綿 100%





【使用感】

タグ付きの新品、未使用品です！

※こちらは旧モデルの為、QRコードはありません。

※気にならない程度のほつれ、糸のはみ出し、毛羽立ち等がある場合がございます。神経質な方のご購入はご遠慮くださいませ。





【サイズ】

サイズ M

袖丈 約60cm

肩幅 約37cm

身幅 約46cm

着丈 約62cm



素人、平置き寸法となっておりますので若干の誤差はご了承くださいませ。



商品画像につきましては、忠実な再現を心がけておりますが、ご覧になる機器やによっても若干お色味が異なる場合がございます。ご了承くださいませ。







【お知らせ】

・発送は日、祝を除く入金確認後、1〜2日で発送いたします(年末年始や大型連休等は発送にお時間をいただきます)。

・細かな見落としがある場合もありますので、神経質な方は入札をご遠慮下さいませ。

・発送はメルカリ便を使用し、防水処理をした後、配送袋等に入れ発送いたします(商品に影響が出ない程度にコンパクトに折りたたみます)。

・他にも多数出品しておりますので、是非ご覧くださいませ！！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ POLO

ポロ

ラルフローレン

長袖

ニット

ケーブルニット

丸首

ネイビー

M