『ブルックスブラザーズ ダッフルコート イギリス製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 14時 25分に出品され03月10日 14時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルックスブラザーズ ダッフルコート イギリス製



サイズ 36インチ

当方170cm、65kgでジャストのサイズ感です。

ニットやスウェットの上から羽織ることが可能です。



肩幅46cm

身幅55cm

着丈94cm

袖丈57cm

※素人採寸です。ご了承ください。



素材：ウール100%

カラー：ベージュ



英国製の高級メルトンルールを使用したブルックスブラザーズのダッフルコートです。

チンストラップ付きです。



自宅クローゼットにて保管しています。

特に目立った汚れ、傷等はありません。



古着ということをご理解していただいた方でご購入いただければ幸いです。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルックスブラザーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ブルックスブラザーズ

ダッフルコート

イギリス製