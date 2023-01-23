『美品 ローレンラルフローレンRalph 2way トートバッグ ショルダー【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 04時 41分に出品され03月25日 04時 41分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯ブランド

ローレンラルフローレン



○アイテム

ショルダーバッグ

トートバッグ



○サイズ約

タテ22cm

ヨコ34cm

マチ14cm



平置き実寸。(多少の誤差はご了承下さい)

着画はお断りいたします。



○カラー

グレージュ



○素材

レザー



ハンドルと角周辺に一部使用感ありますがまだまだ長くお使い頂けます^_^



値引き交渉も歓迎致します！（常識的な範囲で希望額をご提示下さい！）



●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。ご理解のある方のみお願い致します。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。





素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ローレンラルフローレン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

ローレンラルフローレンRalph

2way

トートバッグ

ショルダー