『Louis Vuitton ボストンバッグ ブラウン【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 13時 12分に出品され03月28日 13時 12分に終了予定です。即決価格は22,880円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

ルイ・ヴィトンは、世界的に有名なラグジュアリーブランドであり、その製品は高品質と洗練されたデザインで知られています。このボストンバッグは、ブランドのアイコニックなロゴが施されており、スタイルとエレガンスを兼ね備えています。



【機能性】

大きめのサイズで、旅行や日常使いに最適です。キャンバス素材は耐久性があり、軽量で持ち運びが容易です。ハンドルはしっかりしており、長時間の使用でも快適です。



【デザイン】

ブラウンのキャンバスに施されたロゴ柄は、シンプルながらも存在感があります。どんなコーディネートにも合わせやすく、ファッションのアクセントになります。



- ブランド: Louis Vuitton

- タイプ: ボストンバッグ

- 色: ブラウン

- 素材: キャンバス

- ハンドルの色: ブラウン

- サイズ: 大きめ

- 特徴: ロゴ柄



ご覧いただきありがとうございます。

*購入後のreturn対応はいたしません* * 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

ボストンバッグ

ブラウン