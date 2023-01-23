『ジャパンブルージーンズ ツイードデニム テーラードジャケット DID-L/日本製【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 07時 00分に出品され03月11日 07時 00分に終了予定です。即決価格は18,216円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げ交渉は一切お断りしております。

何卒ご了承下さいませ。



Japan Blue Jeans Tweed Denim Classic Tailored Jacket



ジャパンブルーのツイードデニムを使用したテーラードジャケットです。



12オンスのツイードデニムは生地の中にたっぷり空気を含むように織り上げ、ウォーム感(温かみ)のある素材です。

ウールを含まず上品な風合いを保ちつつ、ウォッシャブルを実現。

インディゴ糸を使用し、経年変化も楽しんでいただけます。



ボックスシルエットのクラシカルなシルエットは、どこかレトロなイメージでありながら、大人っぽく上品。

カジュアルにもキレイ目にも、自分だけの着こなしを楽しんでいただけると思います。



[お知らせ]

モデルは身長171cm・体重61kgで、Mサイズを着用したイメージです。



材質：67% コットン , 19% アクリル , 14% ポリエステル



カラー：DID (ダークインディゴ)



サイズ：L

着丈 73cm、身幅 55cm、肩幅 48cm 、袖丈 62cm



※多少の差異はご容赦ください。



※Made In Kojima Okayama,Japan



商品のお届けは佐川急便を利用致します。

ただし沖縄県へのお届けは定形外郵便を利用致します。



ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ジャパンブルージーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ジャパンブルージーンズ

ツイードデニム

テーラードジャケット

DID-L/日本製