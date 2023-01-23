『ラルフローレン スウィングトップ ネイビー M【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 17時 05分に出品され05月07日 17時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Polo by Ralph Lauren

スウィングトップ

品番 MNBLOTWM5A00048



正規店で35000円ほどで購入したラルフローレンのジャケットです。

ボタンには全てロゴが入っております。



肩幅 44cm

身幅 50cm

着丈 62cm

袖丈 60cm



サイズ表記はSですが、日本ではMサイズ相当です。



ベーシックなアイテムでとても使い勝手がよく、内側のチェック柄のディテールがおしゃれに仕立てています。



質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラルフローレン

スウィングトップ

ネイビー

M