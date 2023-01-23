『希少 carhartt カーハート ダックベスト DKB XL tall トール【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 54分に出品され03月12日 23時 54分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在156件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

carhartt Duck Vest Tall V02 DKB

カーハートのダックベストの中でも特に希少なトールです。

色は使いやすいDKB。サイズは薄いアウターの上からでも着られるXLです。

お探しだった方ぜひ。





【コンディション】

目立った汚れやダメージなどはなく、まだまだお使いいただけるコンディションです。

見落とし含め、わずかな汚れ・色あせ・毛羽立ち・キズ等ある場合がございます

あくまでも使用品になりますので傷や汚れなど細かく気にされる方は購入前によくご検討下さい！





【ディテール】

色：DKB ダークブラウン

サイズ表記：XL-tall

着丈：75cm

身幅：64cm

肩幅：45cm

袖丈：- 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: カーハート

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

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