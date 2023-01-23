『M-premier ダウン切替ジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月07日 08時 36分に出品され04月07日 08時 36分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※12/02以降の発送となります。



mselect

ブラック

32Pサイズ

バスト91.5cm

着丈57cm肩幅36.6cm

袖丈54.3cm アームホール46cm袖丈

54.3cm袖口24cm



ご覧いただきありがとうございます。

M-premierで購入しました。

2回ほど短時間着用。

美品ですが、

中古品にご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします。



※HPから画像お借りしました。



#エムプルミエ

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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ M-premier

ダウン切替ジャケット