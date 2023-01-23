『LEMAIRE WRAP COAT M【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 08時 43分に出品され04月10日 08時 43分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在485件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 23AW LEMAIRE ルメール UNISEX WRAP COAT ユニセックス ラップコート



サイズ : M

着丈 128/ 身幅 63 / 肩幅 57 / 袖丈 65





カラー：ブラック





室内試着、1度のみのため新品同様です。

大人気商品の為、早い者勝ち。

ヤマトで発送予定です。よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LEMAIRE

WRAP

COAT M