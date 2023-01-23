『supreme baseball CAP Canvas 6-Panel【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 10時 13分に出品され03月04日 10時 13分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4年前にロサンゼルスに旅行に行った時に直営店で購入したロゴキャップになります。

色はグレー寄りのブラック。

着用機会がないので出品します。



状態

大きな汚れ・ダメージなし

状態は良好かと思います

ホームクリーニング済み



付属品

なし



不明点あればコメントお願いいたします



#supreme

#boxlogo

#シュプリーム

#ロゴ







カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ supreme

baseball

CAP

Canvas

6-Panel