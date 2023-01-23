『XL【新品】 GEEKS RULE PERFECT BLUE Tee【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 03時 50分に出品され03月10日 03時 50分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PERFECT BLUE × GEEKS RULE 15

SILKSCREEN PRINTING T SHIRT Vol.3

サイズ ：XL



カラー：ブラック

新品未使用・未開封



購入したものの、着用機会がない為、出品いたします。



PERFECTBLUE

パーフェクトブルー

ギークスルール

アニメTee

Tee

Tシャツ

今敏



アイテム種別...アパレル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ XL【新品】

GEEKS

RULE

PERFECT

BLUE

Tee