『新品 NIKE 上下セット パーカー&ジョガーパンツ グレー 2XL 送料無料【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 12時 41分に出品され05月07日 12時 41分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※らくらくメルカリ便（配送保証付き）で発送をさせていただきます。万が一の配達時トラブルにも安心です。

自身が正規店で購入した品です。



ナイキ スウェット セットアップ上下

カラー グレー

フルジップスウェットパーカー ２ＸＬ （BV2649）

フレンチテリージョガーパンツ ２ＸＬ （BV2680）



定価12650円(税込)



◎他サイズ、カラーも出品しております。

上下サイズ違いもご対応可能ですので、ご希望の方はコメントしていただけましたら幸いです。



新品未使用で上下共にタグ付きの正規品です。



抜群の快適性。改善されたフィット感。

これからの季節に大活躍の商品となります。



パーカー

●両サイドポケット、ドローコード付きのフードがついたシンプルなデザイン！

●裾、袖口はリブ仕様でフィット感は抜群！

●ジッパー金具は音が鳴らないロック式を採用。パフォーマンスに集中できます。

●左胸に刺繍ロゴ付き。

●裏地は肌触りの良いパイル仕様。

●肌寒いときにさっと羽織れる、スポーツシーンはもちろんルームウェアとしてもオススメです！



ジョガー パンツ、柔らかく快適な肌触りでクラシック感漂うスポーティーなスタイルを提供する毎日の定番アイテム。フレンチテリー素材を採用し、新しくなったスリムなウエストバンドと裾がすっきりとしたスタイルを演出。柔らかくて軽いフレンチテリー素材。スリムなウエストバンドは、ドローコードで快適なフィット感に調整可能。リブ仕様の足首丈の裾で、スニーカーの個性をアピール。左太ももにNikeロゴの刺繍。



【商品スペック】●素材 : 本体：フレンチテリー（綿80％・ポリエステル20％）



パーカー

着丈、身幅、肩幅、袖丈 (cm)

71、67、53、66



パンツ

ウエスト、総丈、股上、股下 (cm)

96-103、95、27、68



細いスキニータイプになります。



新品、送料無料です！

送料、手数料があるため値下げできませんm(__)m

コメント無しでの購入も大歓迎です(*^^*) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 新品

NIKE

上下セット

パーカー&ジョガーパンツ

グレー

2XL

送料無料