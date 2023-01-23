『デュラエース チェーンリング コンパクト FC-R9200 50-34T【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 10分に出品され03月15日 15時 10分に終了予定です。即決価格は9,389円に設定されています。現在86件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FC-R9200 50-34T



ギア比を変えるために、新しく買ったので出品致します！

走行距離8000km〜9000km程



#SHIMANO

#デュラエース

#R9200

#FCR9200 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シマノ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ デュラエース

チェーンリング

コンパクト

FC-R9200

50-34T