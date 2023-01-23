『【美品】 ルイヴィトン ダミエ オラフPM ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 21時 50分に出品され03月04日 21時 50分に終了予定です。即決価格は17,116円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○ブランド名

LOUIS VUITTON ルイヴィトン ダミエ オラフPM ショルダーバッグ



○付属品

なし（写真の通り）



○サイズ

縦 : 約19.5cm

横 : 約19.5cm

幅 : 約7cm

（素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください）



○素材

PVC



○カラー

ダミエ（ブラウン系）



○品番・型番 N41442



○シリアル番号 MI0094



○状態

外側型崩れ・パイピング剥がれ・上部ファスナー付近ヒビ、剥がれあり。

内側汚れございますが、使用には問題ありません。

状態を考慮してお求めしやすい価格にさせて頂いております。

まだまだ末永くご愛用頂けるお品物です。



※光の加減にて実物の色合いと掲載写真の色合いに違いがある場合があります。



※こちらの商品はあくまで中古品です。

販売商品のダメージの状態記載は私の主観で記載しております。

状態は写真にて必ずご確認下さい。

使用に差し支えない範囲での見逃しや、撮影環境により写り切らない細かな傷やダメージがある場合もございます。

中古品という特性上、ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。



○購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。



万が一偽物の場合は返品をお受けいたします。

ただし思っていた商品や状態が違った等の神経質な理由ではお受け出来かねます。



※ご購入前に必ずプロフィールをご一読ください。



管理番号 : 1034 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】

ルイヴィトン

ダミエ

オラフPM

ショルダーバッグ