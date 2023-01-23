『新品未開封 24ss Hurley × MASTERMIND PHNTM CAP【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 20時 31分に出品され03月16日 20時 31分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未開封 24ss Hurley × MASTERMIND WORLD PHANTOM WOVEN CAP ハーレー × マスターマインド ファントム ウーブン キャップ 帽子 コラボレーション





カラー BLACK ブラック

サイズ ONE SIZE

定価 8,250円（税込）





ハーレージャパン公式オンラインにて購入しました。

新品未開封品です。使用する機会がなかったため、出品させて頂きます。

タグ付き。納品書あり。ステッカー2枚、お付け致します♪

写真は6枚目以降が現品になります。





完売品です。





即購入OKです☆





トップスやショーツと同素材を採用し、セットでの着用が可能。軽く速乾性に優れた生地が、ドライな状態を保ち夏でも快適なキャップ。フロントにはMASTERMIND WORLDのアイコニックなスカルモチーフとハーレーアイコンをリフレクティブプリントでON。 MASTERMIND WORLDオリジナル

Dカン付き。

ポリエステル100%

原産国：ベトナム

品番：24MMMCHW11 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マスターマインドジャパン

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 新品未開封

24ss

Hurley

×

MASTERMIND

PHNTM

CAP