『TAHE SUP 11.0サップハードボード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 06時 24分に出品され03月13日 06時 24分に終了予定です。即決価格は31,620円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TAHE のハードサップです。

一年半前にサップフィッシング用に購入しました。

別のモデルのサップを購入したため、売ることにしました！青物真鯛根魚など、色々釣ってきましたが、抜群の安定感で何の問題もなく釣り上げれます。

使用回数は30回ほど。全て海でのフィッシングでの使用です。

砂利や砂浜などから出廷していたため、傷は大量です！全て表面の傷なので、浸水などの心配は一切ありません！

まだまだ使用できる状態です！

付属品は純正のフィンとシングルパドルです。

パドルは10000円ほどのものでしたが、おまけ程度で考えてください。必要なければコメントよろしくお願いします。



※ とりあえずは直接取引のできる人限定で販売します。滋賀県近辺です。

何かあればコメントよろしくお願いします。

値下げ交渉OKです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>マリンスポーツ>>>サーフィン・ボディボード 商品の状態: 傷や汚れあり