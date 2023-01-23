『【極美品】激レア フェンディ レディース ロングコート サイズ40【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 10分に出品され03月06日 15時 10分に終了予定です。即決価格は30,500円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。出品させていただく商品はすべて鑑定済みとなっておりますのでご安心ください。また、すり替え防止観点から、原則返品交換は受け付けておりません。



【商品説明】目立った汚れがなく綺麗なお品になります。



【ランク】 Aランク



S:新品・未使用品 A:使用感少なく非常にきれいな状態 AB:綺麗な状態 B:使用感がある一般的な中古品 C:使用感が強い中古品 D:ジャンク品



【サイズ】 サイズ 40 着丈 約114cm



【発送について】発送につきましては、クリックポストもしくは佐川急便になります。クリックポストの場合は日本全国発送可能とないますが、佐川急便にて発送のお品物につきましては、沖縄県と離島はゆうパック着払い発送とないますのでご了承ください。※沖縄県、離島は着払いとなります。発送は落札後、佐川急便は翌日に発送、クリックポストは当日17時までの落札で当日に発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: フェンディ

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レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】激レア

フェンディ

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ロングコート

サイズ40