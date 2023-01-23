『新品 ニューエラ シカゴ・カブス 59fifty 7 1/2サイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 16時 15分に出品され04月14日 16時 15分に終了予定です。即決価格は10,023円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 ニューエラ 59fiftyキャップ

シカゴ・カブス

オールスターゲームのサイドパッチ

サイズ: 7 1/2（59.6㎝）





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60サイズの段ボールで濡れ対策し、発送します。

ニューエラの袋は同梱しません。







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帽子 タグ 新品 ニューエラ シカゴ・カブス 59fifty 7

1/2サイズ