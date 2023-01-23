『カナダグース 4071M コンスタブルパーカーダウン ネイビー Lサイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 07時 42分に出品され04月05日 07時 42分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆アイテム

CANADA GOOSE カナダグース

品番 4071M CONSTABLE PARKA

コンスタブルパーカー ダウン

ロゴワッペン

ダウンコート ダウンジャケット 大きいサイズ

フード取外し可能（画像14枚目参照）



側面裾口から脇下まで大きくとられたベンチレーションは、ダブルジップで使い勝手が良く、コートを着たままインナーのポケットにアクセスする事も可能です。（画像13枚目）



◆サイズ タグ表記L/P

身幅64cm

裄丈109cm

着丈78cm



平置き計測、素人採寸になります。

多少の誤差はご了承くださいませ。



◆素材

表地 ポリエステル 85％

綿 15％

裏地 ナイロン100％

リブ部分

アクリル98％

ポリエステル2％

中綿 ダウン 80％

フェザー20％



◆カラー ネイビー





◆状態：B



こちらの商品は並行輸入品となります。

袖の縫い目や正面付近に若干白い汚れ（画像8.

11〜12枚目）がありますが、その他は目立った汚れはなく。良好です。



S 新品タグ付き

A 使用感なし

数回使用した程度で使用感が感じられない商品

です。

B 目立つ使用感なし

使用感が少ない、または気にならない商品です。

C やや使用感あり

使用感があり、やや気になる傷や汚れがある

商品ですが、

普段着用して頂くには問題ないかと思われます。

D 使用感あり

状態が悪く、使用感の強い商品です。

E ジャンク品or難あり品



◆購入元

ブランドリユース店

古物市場・ストア商品





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カラーにつきましては、映りの具合などで多少の違いがあるかも

しれませんが御了承願います。



中古品につき、御理解いただける方のみ

御購入をお願い致します。



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Z-28-221 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース

4071M

コンスタブルパーカーダウン



ネイビー

Lサイズ