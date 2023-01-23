『【美品】VANS バンズ スタンダード スノー MTE 27.5cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 10時 14分に出品され04月02日 10時 14分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在802件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 □アイテム : VANS バンズ

STANDARD SNOW MTE スタンダードスノー

スノーブーツ ウィンターブーツ



□カラー : BLACK/WHITE



□素材 : 天然皮革



□サイズ : US 9.5 27.5cm



□商品状態 : 1シーズン3〜4回使用。目立った傷や汚れはありません。中古品になりますが状態の良い商品です。



□付属品 : なし



□商品詳細

トラクション、保温性、あらゆる天候に対応する機能を兼ね備えたウィンターブーツ、スタンダードスノーMTE。 バルカナイズド・ルック、All-Trac™あらゆる地形に適応するラバーを採用したStandard Snow MTEアウトソール、レザーとシンセティックでデザインされたアッパー、Vansシグネチャーのサイドストライプ、冬のあらゆるニーズにこたえるスタンダードなブーツです。



アウトソール - 寒冷地でのクルージングのために特別にデザインされたStandard Snow MTEアウトソールは、寒冷地専用のオールテレーンラバーコンパウンドであるAll-Trac™を使用し、次レベルのグリップ力とトラクションを提供します。アグレッシブな逆ワッフルラグパターンが、変化に富んだ地形やストリートでのパフォーマンスを実現し、タイヤのようなサイピングデザインが全体的なトラクションを高めている。

- 保温性 - 雪かき、犬の散歩、市場へのランニングなど、寒い日には暖かい足元が欲しくなるものだが、頑丈で取り外し可能なフェルトライナーが快適さを保つ。

- 防水性 - バルカナイズド・ラバー製で、防水性の高いシームシール構造。



あくまでも、中古品になりますので

ご理解の上ご検討をよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: バンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【美品】VANS

バンズ スタンダード

スノー

MTE

27.5cm