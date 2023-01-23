『Burberry バーバリー ノヴチェック トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 06時 00分に出品され03月26日 06時 00分に終了予定です。即決価格は14,904円に設定されています。現在712件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️商品詳細⭐️

Burberry バーバリー

トートバッグ、ハンドバッグか



ノヴチェック柄



【サイズ】

横約29-35cm 高さ約22cm

マチ幅約12cm 持ち手約36cm

内側ファスナーポケット1 、オープンポケット1



目立つ傷汚れ無く比較的綺麗なバッグです♪

バッグ内部のロゴプレートには、保護シールが残っております。



付属品 なし



状態 : 使用出来ないような大きな傷、汚れはなく全体的に美品な状態かと思います。※中古品に抵抗がある方、神経質な方はご遠慮下さい。



■配送、状態、画像、採寸について



お待たせしないように当日または、翌日に

スピード発送をしています。



☆基本匿名配送での発送になります。

ゆうパケットポストが多いです。

お品物により未定となることも

ございます。



厚手の際は圧縮することもございますので

シワやヨレはご理解願います。



即購入大歓迎です^ ^



※突然の削除もございます。

早めのご購入をオススメ致します。



＊撮影の加減で実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。



またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。



☆返品・注意事項☆



・細心の注意を払って検品し、出品を行っております！

あくまでも「中古品」というお品になりますので、新品と同等の状態を求める方、神経質な方は購入をご遠慮くださいますようよろしくお願いいたしますm(_ _)m



・フリマサイトでのすり替え詐欺が横行している為、

返品、返金はお断りします。



不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Burberry

バーバリー

ノヴチェック

トートバッグ