『oao curve1 26 スニーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 15時 19分に出品され03月22日 15時 19分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メンズ ダッドスニーカー oao

5回程度の着用です。使用感はあまりありません。

一度人の手に渡ったものであることをご理解頂ける方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ oao

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