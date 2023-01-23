『【新品未使用】Felisi フェリージ コンパクトウォレット 1074/LD【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 03時 24分に出品され04月19日 03時 24分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Felisi フェリージ コンパクトウォレット 1074/LDです。



サイズ:縦8cm×横10.5cm×厚さ2.5cm

カラー:タートルドーブ（302007）

素材:シュリンクレザー

原産国:イタリア

型番:1074/LD

定価:¥36,300 (税込)

付属品：保存袋



何か気になる点等ございましたら、気軽にコメントいただきますようよろしくお願いいたします。



新品未使用品ですが、一度人の手に渡り自宅保管したものとなりますので、小さな初期傷や汚れなど細かな部分まで気になる方、完璧な品物をお探しの方はご購入をお控えいただきますと幸いです。



上記内容をご理解頂いた上で、ご検討いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします！





【コンパクトなサイジングのマルチケース】

鍵が取り付けできるフック付きのチェーンにカードホルダーとコインポケットがあり、ウォレット+キーケースとしてお使いいただけます。

キャッシュレスでの支払いがメインの方で物を少なくしたい方には、満足いただける機能感です。



【Material information】

・LD

ややドライタッチで柔らかなイタリア製シュリンクレザー。ナイロンにも映える美しい発色の良さと傷や汚れが付きにくい耐久性を持ち合わせたFelisiを代表するマテリアル。細かなシボ模様は天然の個体によるもので、一つとして同じものは存在しません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェリージ

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品未使用】Felisi

フェリージ

コンパクトウォレット

1074/LD