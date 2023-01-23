『【良品】トッズ ビジネスバッグ 2WAY エクスパンダブル ダブルストライプ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 20時 58分に出品され03月03日 20時 58分に終了予定です。即決価格は9,815円に設定されています。現在759件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム



TODS トッズ

ビジネスバッグ ブリーフケース ショルダーバッグ

2WAY エクスパンダブル ダブルストライプ レザー ベージュ 茶色

クロスボディ 斜め掛け 肩掛け



○サイズ



タテ 26cm

ヨコ 39cm

マチ 7cm



※写真に写っているものが付属品となります。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態 C





S 新品・未使用品

A 使用感がほとんど無く未使用に近い

B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

E ジャンク品or難あり品





○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。



最後までご覧いただきありがとうございます。

他にも多数出品していますのでよろしければ是非ご覧ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トッズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【良品】トッズ ビジネスバッグ 2WAY エクスパンダブル ダブルストライプ