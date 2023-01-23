『YAMAHA(ヤマハ)リチウムイオンバッテリー12.3Ah Black【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 13時 31分に出品され03月13日 13時 31分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヤマハ(YAMAHA) リチウムイオンバッテリー ヤマハPAS専用 12.3Ah ブラック PN:XOT-82110-20(X0T-20)



電動アシスト自転車「PAS 」専用リチウムイオンバッテリー

アンペア数:12.3Ah

充電時間:約3.5時間

交換目安:総充電回数700~900回

色:ブラック(Black)

互換性:2012年以前発売モデルバッテリーとの互換性はありません。



30秒後に4点灯でした。

→実容量７５％～１００％程度



箱・説明等は御座いませんので、値段交渉等は柔軟に対応致します。



ノークレームノーリターンでお願いします。



なくるべく早い発送をこころがけますのでよろしくおねがいいたします。

直接引き取りは行っておりません。ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヤマハ

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ YAMAHA(ヤマハ)リチウムイオンバッテリー12.3Ah

Black