『SANGACIO にゅーず【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 20時 40分に出品され05月03日 20時 40分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 3日間程度のみの使用です。

若干ジーンズの色移りがあります。

黒色の紐も付属します。



≪商品詳細≫

商品：SG8『BLACK MOCHA』

素材：本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ SANGACIO

にゅーず